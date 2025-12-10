Кадеты Саратовской области проверили себя на военно-спортивной игре

В год защитника Отечества в кадетской школе № 2 им. В.В. Талалихина состоялась военно-спортивная игра «Герои – 2025».

Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра образования Никита Вдовин: «Подобные мероприятия имеют огромное практическое значение для военно-патриотического воспитания нашей молодёжи. Они не только проверяют физическую подготовку и навыки, но и формируют командный дух, ответственность, волю к победе — те качества, которые необходимы будущим защитникам Родины. Уверен, что опыт, полученный сегодня, станет для кадетов важным шагом в их личном и гражданском становлении».

В программу состязаний вошли этапы по неполной разборке автомата, стрельбе, управлению БПЛА, прохождению полосы препятствий, историческому тестированию и другим военно-прикладным дисциплинам. Работу команд на всех этапах оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

По итогам соревнований первое место заняла команда школа № 1 имени Б.Н. Еремина, второе и третье места заняли команды «Дельта» и «Зеленый погон» кадетской школы № 2 им. В.В. Талалихина. В ходе игры были также определены лучшие командиры команд, которые награждены памятной медалью «Генерал-лейтенант Глазунов В.А.».

Подготовила Ольга Сергеева