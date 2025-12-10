В ПИУ РАНХиГС прошла международная конференция, посвященная 80-летию Нюрнбергского трибунала

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Президентской академии совместно с СГУ Н.Г. Чернышевского, Бишкекским государственным университетом имени академика К. Карасаева, Киргизским национальным университетом имени Ж. Баласагына, Евразийским институтом правовых исследований и экономического развития и АНО Информационно-аналитический центр «Евразийская инициатива» (г. Саратов, Россия) провели международную научную конференцию «Нюрнбергский трибунал: уроки суда народов. К 80-летию главного судебного процесса над нацистскими преступниками».

В работе конференции наряду с учеными ПИУ РАНХиГС, СГУ им. Н.Г. Чернышевского приняли участие представители Полесского государственного университета (г. Пинск, Беларусь), Культурного центра Исламской Республики Иран, Российского государственного гуманитарного университета, Дипломатической академии МИД России, Центра «Холокост», Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) и вузов ближнего зарубежья.

В ходе работы и в кулуарах международной конференции был обсужден ряд актуальных вопросов, касавшихся как истории Нюрнбергского процесса, так и роли и значения выработанных им норм и принципов международного права: историческая роль Нюрнбергского трибунала как первого международного суда над фашизмом, преступления гитлеровцев на территории СССР и оккупированных стран Европы, уничтожение мирного населения, идеология национального превосходства как основа преступлений против человечности, политика идеологической реабилитации нацистов в современном мире, ответственность за оправдание и распространение идей нацизма.

Активное участие в работе круглого стола приняли и студенты. Студент-политолог Давид Кантария отметил: «Для нас, студентов, очень важно, что конференция, посвящённая 80-летию Нюрнбергского трибунала, прошла именно в Поволжском институте управления — вузе, который готовит будущих государственных служащих. Этот диалог историков и юристов, в том числе с участием профессора Ильи Альтмана, чей доклад вызвал живой интерес, напомнил, что верховенство права и историческая справедливость — основа российской государственности. Убеждён, что такие мероприятия формируют наше профессиональное сознание, чтобы мы как будущие управленцы всегда помнили: преступления против мира и человечности не имеют срока давности».