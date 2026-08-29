Кадровый центр назвал самые привлекательные вакансии

Сборщику мебели, SMM-менеджеру и геодезисту обещают высокий доход.

В Саратовской области открыли новые вакансии с зарплатой от 75 до 120 тысяч рублей. Сборщику мягкой мебели в Саратове предлагают до 120 тысяч в месяц. SMM-менеджеру — 80–100 тысяч: в задачи войдут продвижение сайтов, запуск рекламы и анализ её эффективности. В Балакове ищут инженера-геодезиста на 80–100 тысяч, который займётся геодезическими работами, обработкой данных и оформлением документов.

Все предложения доступны через региональный кадровый центр. Специалисты помогут с откликом и подготовкой.

Ольга Андреева