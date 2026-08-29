У саратовцев закончились жалобы на транспорт благодаря брутто-контрактам

После перехода на брутто-контракты в Саратовской области практически исчезли жалобы на отсутствие транспорта и срывы графиков.

Об этом заявил министр транспорта Николай Сергеев. По его словам, небольшие задержки возможны только из-за дорожной обстановки — пробок, аварий или ремонтов. Если автобус выбивается из расписания, перевозчику грозит штраф как юридическому лицу. При росте спроса или сбоях на линию выходят резервные машины, а при проблемах с электротранспортом автобусы перенаправляют на параллельные улицы. Расписание формируется с учётом пиков, межпикового времени, выходных и сезона, поэтому интервалы подстраиваются под реальный пассажиропоток.

Таким образом, система брутто-контрактов позволяет держать перевозки под строгим контролем, а качество обслуживания остаётся стабильным даже в сложных дорожных условиях.

Ольга Андреева