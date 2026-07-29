Кафе «Кофе и Шоколад» открывает «Тропу в прошлое»

Официальное открытие фотовыставки — 29 июля в 19:00 на Вольской, 57.

В «Кофе и Шоколаде» завершают последние приготовления. Первая «Фотовыставка на Вольской» откроется завтра, 29 июля, в 19:00. Автор — Максим Музалевский — лично проведёт экскурсию по своей «Тропе в прошлое» и пообщается с гостями. Работы пробудут в кофейне до 20 сентября, но организаторы советуют не затягивать с визитом.

Вход свободный, для гостей обещают промокоды для приложения «По-саратовски». Адрес: Вольская, 57.

Ольга Андреева

Фото: Ольга Бакаева