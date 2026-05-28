Кафе в Саратове оштрафовали из-за повара-нелегала на 125 тысяч

В Саратове владельца кафе оштрафовали за трудоустройство иностранца без документов.

Об этом сообщила пресс-служба районного судебного органа.

Правоохранительные органы провели неожиданный визит в кафе «Бинг Гирос», владельцем которого является компания ООО «Шашлычный дворец». В ходе проверки было установлено, что в заведении трудился гражданин Туркменистана, не имеющий разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности. При этом с ним не был оформлен официальный трудовой договор.

Согласно информации, полученной в ходе проверки, гражданин Туркменистана, прибывший в Россию, планировал продолжить свое образование в одном из высших учебных заведений. Он был зачислен на подготовительные курсы по изучению русского языка в Саратовский государственный технический университет имени Гагарина, однако не был принят на очное отделение.

На основании выявленного факта нелегального привлечения иностранного гражданина к работе, в отношении владельца заведения было инициировано административное производство по первой части статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

Ольга Сергеева