В Саратове военного-контрактника отправили в колонию за намеренный прогул

Гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику, который не вернулся вовремя из отпуска в свою войсковую часть.

Мужчина отсутствовал свыше двух суток, но не более десяти, намеренно уклоняясь от службы.

Во время своего отсутствия контрактник проводил время на территории Саратовской области, пока не явился добровольно в орган военного управления. Суд установил, что он осознавал свои действия и их последствия, что стало основанием для привлечения его к ответственности.

В результате судебного разбирательства контрактнику было назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в силу, и военнослужащий будет отбывать срок в соответствии с решением суда.

Ольга Сергеева