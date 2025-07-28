Как работают фотоловушки в лесах Саратовской области: Фоторепортаж

За нарушителями в лесном фонде Саратовской области каждый день следит несколько десятков фотоловушек. Как работает такая мера надзора? Наглядно — в фоторепортаже корреспондента «Новостей Саратова».

Напомним, в лесфонде уже есть 45 фотоловушек. В текущем году планируется закупить еще 19 штук улучшенного качества на 190 тысяч рублей. Их используют для фиксации в лесах проезжающего автомобиля или проходящего гражданина и незамедлительного уведомления лесных инспекторов. Оборудование закупается в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.





