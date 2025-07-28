Трагедия на Блинова: СК проверяет несколько версий взрыва в Саратове

Следственный комитет продолжает расследование трагедии, произошедшей 25 июля в Саратове. Взрыв в многоквартирном доме унес жизни семи человек, включая ребенка.

Следователи рассматривают несколько версий причин ЧП, в том числе возможные нарушения при эксплуатации газового оборудования. В рамках уголовного дела уже допрошено более 150 свидетелей, назначен комплекс экспертиз, включая строительно-техническую и взрывотехническую.

Особое внимание уделяется проверке действий сотрудников коммунальных служб, управляющей компании и контролирующих органов. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех следственных мероприятий.