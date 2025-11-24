Как саратовская молодежь развивает экологическую культуру в регионе

Молодежное правительство Саратовской области активно развивает экологические проекты в регионе и принимает участие в акциях по защите окружающей среды.

Подробности формирования экологической культуры в Саратовской области стали известны на брифинге «Молодежные проекты. Экологическая культура, волонтерство, новые идеи», который состоялся в пресс-центре «КП-Саратов». В мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Зубрицкая Светлана Анатольевна, председатель Молодежного Правительства Саратовской области VI созыва Максимов Николай Андреевич, молодёжный министр экономического развития Молодёжного Правительства Саратовской области VI созыва Ванифантиев Дмитрий Евгеньевич.

Молодежь и экология в Саратове

Молодежь есть движущая сила общества, благодаря которой энергично воплощаются в жизнь актуальные проекты, создается новое мышление. Молодежное Правительство Саратовской области активно включено в процессы формирования экологической культуры – бережного отношения со стороны человека к природе. Это выражается в реализации акций, проектов и других экологических мероприятий. На данный момент особое признание в регионе получила экологическая акция «Водорослям крышка», цель которой оздоровление рек. В рамках данного мероприятия неравнодушные жители собирают пластиковые крышки и отдают их на переработку. На полученные средства осуществляется закупка и выпуск в реки мальков рыб, которые борются с заиливанием водоемов, питаясь водорослями.

Председатель Молодежного Правительства Саратовской области VI созыва Максимов Николай Андреевич рассказал: «Это акция, которая проводится практически во всех организациях, независимо от формы деятельности: коммерческие, и некоммерческие, школы, ВУЗы. Мы много ходим по мероприятиям в разные организации. Почти в каждой организации есть какая-то тара, где висит табличка, что собирают крышки для дальнейшей переработки».

Сейчас акция вышла на новый уровень. Переработка крышек превратилась в создание настоящих украшений, игрушек, которые особо откликаются у детей. Об этом делится и Николай Андреевич: «И я скажу, что эта акция может быть не самая масштабная по единовременному количеству участников, но многие организации уже в рамках также грантовой поддержки купили специальное оборудование, чтобы делать сувениры. Это какие-то брелоки, подвески, подставки, которые в аппарате переплавляются. И, кстати, эта история, которая очень нравится малышам, в том числе в садиках. То есть сначала собирают крышки, потом на их глазах какие-то там, даже можно сказать, игрушки делают. Такое экологическое просвещение тоже на самом деле полезно».

Экологическое просвещение

В рамках Молодежного Правительства Саратовской области осуществляет свою деятельность, в том числе и экологическое просвещение, молодежный министр природы и экологии. «Она является студентом Саратовской государственной юридической академии, и у них есть даже специальный экологический отряд. Она один из амбассадоров всероссийского движения «Экосистема» и на постоянной основе проводит различные акции», — отметил Николай Андреевич.

Важное место в экологической жизни молодежи занимают и субботники. «Если говорить про мероприятия, которые мы либо организуем, либо посещаем, то конечно же это постоянные субботники. Иногда они приурочены к каким-то также памятным датам. Если это в преддверии Дня Победы, то молодежное правительство обязательно подключается к ветеранским организациям и помогает в уборке и приведении в порядок мемориалов», — поясняет председатель Молодежного Правительства Саратовской области VI созыва.

Кроме этого, каждый год уже на протяжении трех лет Молодежное правительство Саратовской области принимает участие в очистке берега Волги недалеко от поселка Увек. «И каждый раз, каждый год присоединяется все больше общественных организаций. И если, например, два-три года назад приезжало порядка ста человек, то в последние годы уже было порядка двухсот человек. Мы смогли за более короткое время очистить более большой участок передвижной линии», — дополняет Николай Андреевич.

Экопроекты в Саратове

Особую роль в экологическом просвещении сыграл грантовый проект «Экодвижение «Точка притяжения — сердце Волги 1.0». Завершились мероприятия в сентябре этого года. Целью проекта было повысить уровень экологической культуры среди студентов Саратовской области. Обучающие принимали участие в образовательной экологической программе и в акциях по очистке берегов реки Волги. «В рамках этого грантового проекта молодые ребята не только послушали курс лекций про экологию, также они смогли убрать береговую линию острова в акватории Волги. И этот проект заинтересовал молодых ребят тем, что они не просто убирали береговую линию, а в места, которые, например, с берега заросли кустарниками либо камышом, они добирались на сапах», — рассказал председатель Молодежного Правительства Саратовской области VI созыва.

Важно отметить, что стремление сохранить природу, сделать ее чище объединило студентов и создало новые дружеские связи, зародило интерес к водному виду спорту, в частности сап-серфинг. «Ребята смогли не только в экологической акции поучаствовать, но и некоторые действительно в первый раз встали на сап и после этого было приятно слышать, что они теперь каждое лето, когда приезжают на пляж, катаются на сапах, вспоминают нашу акцию», — заметил Николай Андреевич.

Несмотря на то, что в этом году проект завершился, в Саратовской области уже ставятся новые цели с учетом опыта прошлой работы. Как добавил председатель Молодежного Правительства Саратовской области VI созыва: «Мы всегда стараемся не только придумывать новые проекты, но и продолжать те проекты, которые себя уже зарекомендовали».

Волонтеры за природу!

Экологические акции – это не только радость от проводимого времени, приятная компания, но и готовность даже пожертвовать собой во благо природы. Здесь в первую очередь стоит отметить участие Молодежного Правительства Саратовской области в мероприятиях по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море. «Мы уже говорили про этого человека – это молодежный министр экологии и природных ресурсов Саратовской области. Она одна из первых поехала на черноморское побережье для того, чтобы заняться очисткой. И, к сожалению, не обошлось без вреда здоровью», — рассказал Николай Андреевич.

Девушка пошла на личный риск ради экологического будущего страны. После поездки ей пришлось проходить восстановление. Даже при этом девушка не выразила слов сожаления. Как отметил председатель Молодежного Правительства Саратовской области VI созыва: «Она сказала, что если бы у нее остались силы, она бы осталась еще на более долгий срок помогать нашей природе».

Проводимые мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Можно с уверенностью сказать, что саратовская молодежь не только поддерживает экологический вектор в обществе, но и задает собственные экологические тренды. Забота о природе становится ценностью и образует вокруг себя условия для духовной, культурной трансформации личности. Акция по сбору крышек, очистка рек и многое другое – все это есть конкретные дела, которые приносят практическую пользу природному миру, частью которого мы являемся. Вместе с тем они создают новое мышление – «экологическое», способное не только бросать вызов имеющимся экологическим проблемам, но и предупреждать их.

Дуся Иванова