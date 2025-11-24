В Алгайском районе откроется обновленный молодежный центр

В молодежном центре сделали капитальный ремонт.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Александрово-Гайского района Сергей Зюзин: «Друзья, у нас отличные новости! Благодаря поддержке национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети», мы приближаемся к финишной прямой. Осталось совсем немного, и наш молодежный центр распахнет свои двери для вас!».

В марте в здании начался капитальный ремонт. Уже полностью преобразился фасад и завершаются внутренние работы, устанавливается мебель и все необходимое оборудование.

Планируется, что в декабре в селе откроется обновленное пространство для молодежи.

«Это будет настоящий центр притяжения для активной молодежи: здесь откроется шахматный клуб, клуб казачьей культуры «Казачок», театр «Патриот» и современный кабинет медиапространства. А еще, конечно же, мы не забыли о самых важных – будет работать клуб молодых семей. С нетерпением ждем всех на торжественном открытии нашего молодежного центра!» — сообщил Зюзин.

Подготовила Ольга Сергеева