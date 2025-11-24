Российские системы ПВО отразили масштабный налет украинских БПЛА.

В ночь на 24 ноября силами противовоздушной обороны на территории России было уничтожено и перехвачено 93 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Соответствующая информация была распространена официальным представителем Министерства обороны Российской Федерации.

Четыре воздушных цели нейтрализованы в небе над Воронежской областью, имеющей общую границу с Саратовским регионом.

Еще ряд дронов был ликвидирован в воздушном пространстве над Белгородской и Нижегородской областями, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Отметим, что в 2025 году Вооруженные Силы Украины неоднократно предпринимали попытки массированных атак на объекты в Саратовской области. Наиболее значительный инцидент произошел в ночь на 14 ноября, когда в регионе удалось уничтожить 45 беспилотников. В результате того инцидента были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Наталья Мерайеф