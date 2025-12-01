Как выбирали породы деревьев для посадки в Саратовской области в этом году?

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин рассказал о выборе пород деревьев при их посадке в лесах и городах региона в этом году. Информация об этом размещена в телеграм-канале «ГТРК «Саратов»».

О конкретных породах деревьев

Основными лесообразующими породами в Саратовской области являются дуб и сосна, занимающие соответственно 45% и 13% от общей площади лесов. При проведении посадок в текущем году, при формировании лесных культур, предпочтение отдавалось именно этим видам. Около 80% новых насаждений было создано с использованием саженцев сосны, а 20% пришлось на лиственные породы, такие как дуб, вяз и белая акация.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин отмечает: «Хочу сказать, что вот акация белая также имеет в общем такое перспективное у нас значение. Она хорошо выносит засуху, хорошо переносит бедные почвы и устойчива к пожару».

Материал для посадки – привозили или выращивали сами?

Важным аспектом является выращивание посадочного материала в собственных питомниках. В соответствии с поручением губернатора Саратовской области Романа Бусаргина удалось практически утроить объемы производства посадочного материала в питомниках – с 3 миллионов до 9 миллионов единиц. В текущем году было выращено уже 11 миллионов единиц собственного посадочного материала.

«Хотелось бы выделить такие питомники в лесхозах, как Черкасский, Новобурасский – это наши лидеры. Также у нас активно развивается Аткарский, Балашовский питомники, а из новых хорошую динамику показывает Лоссогурский питомник», — поделился министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Дуся Иванова