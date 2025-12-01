11 человек спасены при пожаре в четырёхэтажке в Саратове

Пожар в жилом доме на Ново-Крекингской улице потребовал экстренного вмешательства спасателей. Все 11 жильцов были успешно выведены из задымленного здания, жертв удалось избежать.

Сегодня ночью в Заводском районе Саратова произошел пожар в четырёхэтажном жилом доме на Ново-Крекингской улице. Возгорание произошло на цокольном этаже, где на площади 10 квадратных метров горели вещи.

Сильное задымление потребовало немедленной эвакуации. Пожарные вывели из подъезда 11 человек, используя средства защиты. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте работали четыре расчёта МЧС. Причины происхождения пожара сейчас устанавливаются дознавателями.

Алика Толоконникова