ДТП на Новоузенской: легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

В Саратове 1 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Столкновение случилось в 16:45 на улице Новоузенской у дома №8.

По предварительным данным ГИБДД, столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и автобус «Мерседес», следовавший по 53-му маршруту. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы.

Его оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Алика Толоконникова