Какой доход могут получать самозанятые: разъяснение правил

Максимальный годовой доход для самозанятых, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), составляет 2,4 млн рублей.

Об этом сообщается в официальных разъяснениях сервиса Госуслуг.

Лимит дохода

Ограничение установлено на календарный год — с 1 января по 31 декабря. Помесячное распределение дохода значения не имеет. При регистрации в качестве самозанятого в середине года лимит пропорционально не уменьшается.

Превышение лимита

Если выручка самозанятого в текущем году превысит 2,4 млн рублей, применять режим НПД в этом году уже нельзя. К доходам в пределах лимита налог исчисляется по ставкам НПД, а с суммы превышения налоги необходимо уплачивать в рамках иных налоговых режимов. С 1 января следующего года гражданин вправе вновь зарегистрироваться как самозанятый, и лимит обнуляется.

Совмещение с работой по найму

Режим самозанятости допускает совмещение с трудовым договором. При этом заработная плата, получаемая по трудовому договору, в лимит 2,4 млн рублей не включается. Ограничение распространяется только на доходы, полученные в рамках НПД.

Учет расходов

Расходы самозанятого не уменьшают сумму дохода при проверке соблюдения лимита. Ограничение касается всей выручки.

Подготовила Ольга Сергеева