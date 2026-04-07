Саратовцам рассказали, за какой период можно взыскать алименты

По общему правилу алименты присуждаются с момента обращения в суд.

Однако закон предусматривает возможность взыскания алиментов за прошедшее время. Об этом напомнили Госуслуги.

За три года до обращения в суд

Для взыскания алиментов за три года, предшествовавших обращению в суд, необходимо соблюдение двух условий:

— до подачи иска кредитор принимал меры к получению алиментов (например, направлял должнику требование об уплате заказным письмом с уведомлением или по электронной почте);

— должник уклонялся от уплаты алиментов.

Пример: родители расторгли брак в 2020 году, а мать ребенка обратилась в суд за алиментами в 2026 году. По общему правилу алименты будут взыскиваться с 2026 года, однако при соблюдении указанных условий — с 2023 года.

За весь период, превышающий три года

Если обязанность по уплате алиментов уже установлена соглашением или решением суда, при неуплате по вине должника задолженность подлежит взысканию за весь период.

Пример: решение суда о взыскании алиментов вынесено в 2020 году, исполнительный лист предъявлен к исполнению. За шесть лет образовалась задолженность. Указанная задолженность не аннулируется по истечении времени и подлежит взысканию в полном объеме.

Подготовила Ольга Сергеева