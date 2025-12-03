Калинин поддержал Миронова: льготное кредитование должно быть доступнее

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости расширения льготной ипотеки на вторичное жильё. По его мнению, это вынудит застройщиков снижать цены на новостройки, а семьям с детьми даст больше возможностей для покупки квартиры.

Чтобы избежать роста цен на «вторичке», Миронов предложил параллельно запускать альтернативные механизмы, которые давно продвигает партия. Речь идёт о стройсберкассах и государственной программе социальной аренды, позволяющей снимать жильё у государства по сниженной ставке.

Инициативу поддержал член Центрального совета партии, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. «Необходимо не просто сохранить такую возможность для населения, а расширить возможности льготного кредитования», — отметил он, подчеркнув, что в условиях высоких банковских ставок это поможет многим обзавестись собственным жильём.