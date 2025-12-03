Аграрии Аркадакского района отпраздновали свой профессиональный день

В живописном Баклушинском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник собрал трактористов, агрономов, руководителей предприятий и фермеров — всех, чей труд лежит в основе продовольственной безопасности региона. Главным символом праздника стал богатый урожай: в этом году аграрии района собрали впечатляющие 245 тысяч тонн зерна.

Со сцены звучали слова благодарности от депутата областной Думы Василия Михайловича и главы района Николая Лунькова. Выступавшие отметили не только трудовые достижения, но и особую роль аграриев в поддержке участников специальной военной операции. «Ни одна другая отрасль не откликнулась так быстро на призыв помочь защитникам Отечества», — подчеркнули организаторы.

Более 90 работников АПК были удостоены грамот и благодарственных писем различного уровня. Среди награждённых — руководители хозяйств, механизаторы и специалисты. Праздничную атмосферу поддерживали творческие коллективы, а в зале царили искренние аплодисменты и уважение к людям, кормящим страну.

Алика Толоконникова