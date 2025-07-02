Калинин поможет матери погибшего участника СВО из Энгельсского района

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провел очередной личный прием граждан.

В частности, к парламентарию обратилась жительница Энгельсского района и рассказала о конфликтной ситуации с соседом по земельному участку.

В своём обращении мать погибшего участника специальной военной операции пояснила, что она решила установить за свой счёт новый забор между её участком и участком соседей. Но сразу после начала строительных работ соседи устроили ссору и не допустили нанятых работников к границам земельного участка.

Калинин направил депутатское обращение в прокуратуру Саратовской области с просьбой разобраться в ситуации и пресечь нарушения прав обратившейся.