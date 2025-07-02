Активистка и жители Михайловского интерната помогают бойцам СВО

Активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета, супруга военнослужащего Тамара Егорова на постоянной основе ведет работу по поддержке участников спецоперации, а также помогает детям Донбасса и детям территорий, пострадавших от обстрелов.

Примечательно, что Тамара Егорова делает это не только сама, но и привлекает к этому нужному делу проживающих Михайловского дома-интерната.

«Практически с первых дней начала проведения специальной военной операции женщины, по моей инициативе, вяжут носки, мочалки, а теперь еще и детские игрушки. Ведь чужих детей не бывает считают женщины.

Материальную поддержку нам оказывают директор учреждения Александр Павлов и сотрудники интерната. Часть готовых мочалок уже получены бойцами, а часть будет передана в ближайшее время со следующей отправкой гуманитарной помощи.

Яркие, вязанные игрушки, с душой изготовленные женщинами с ограниченными возможностями здоровья, совсем скоро получат ребята из районов, пострадавших от обстрелов. Пусть тепло рук краснопартизанских умелиц вместе с игрушками обязательно порадуют малышей», — поделилась Тамара Егорова.