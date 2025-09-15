Калинин поможет получившему тяжелые ранения участнику СВО

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провел очередной личный прием граждан.

В частности, к парламентарию обратился участник специальной военной операции из Саратовской области, который рассказал, что в 2023 году он получил тяжелые ранения: огнестрельное осколочное ранение мягких тканей обеих нижних конечностей с огнестрельным оскольчатым переломом костей левой голени со смещением осколков, огнестрельным оскольчатым переломом четвертой и пятой плюсневых костей левой стопы, многооскольчатым переломом левой пяточной кости со смещением отломков и дефектом костной ткани. Травматическая ампутация переднего отдела правой стопы…

Однако, по словам участника СВО, ему до настоящего времени не изготовлены соответствующие протезы, чтобы он смог самостоятельно передвигаться.

Вячеслав Калинин направил соответствующее обращение в военкомат Саратовской области с просьбой принять меры по изготовлению протезов для участника СВО.