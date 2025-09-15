Суд оставил под домашним арестом экс-главу Марксовского района

Саратовский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил под домашним арестом бывшего главу Марксовского района Дмитрия Романова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее адвокат подсудимого обжаловал избранную меру пресечения, однако суд оставил её без изменения.

Как следует из материалов дела, уголовное дело связано с нарушениями при проведении ремонтных работ канализационных сетей в городе Марксе. По данным следствия, домашний арест также был избран в отношении заместителя Романова. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Дмитрий Романов возглавлял Марксовский район с апреля 2017 года по сентябрь 2025 года. В настоящее время обязанности главы района временно исполняет Вера Прохорова.