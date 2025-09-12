Калинин удостоен Архиерейской грамоты за благотворительную помощь

11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по окончании Божественной литургии в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий вручил Архиерейскую грамоту за благотворительную помощь приходу храма депутату Саратовской областной Думы, ветерану боевых действий, полковнику запаса Вячеславу Калинину.

«Благодарю Владыку Игнатия за высокую награду!

Поздравляю всех с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи! Престольный праздник для храма – это день, напоминающий прихожанам о том, что вера – это связь с высшими силами, которая помогает преодолевать трудности и находить в жизни радость и смысл. Вместе мы создаем неповторимую атмосферу храма, наполненную любовью, верой и надеждой», — подчеркнул Вячеслав Калинин.