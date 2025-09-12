Евгений Ковалев поблагодарил организацию «Рассвет» за вклад в инклюзию и поддержку семей

11 сентября 2025 года на концертной площадке «Зеленая эстрада» в городском парке «Покровский» состоялось праздничное мероприятие «Давайте дружить», приуроченное к пятилетнему юбилею Саратовской региональной общественной организации помощи семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с детства «РАССВЕТ».

Организация уже пять лет осуществляет активную деятельность, направленную на защиту прав и законных интересов семей, воспитывающих детей с инвалидностью, содействие их социальной адаптации и интеграции в общество.

Среди гостей праздника были семьи, находящиеся под опекой организации, жители и гости области, а также представители общественности и органов власти. Почетными гостями мероприятия стали депутат Саратовской областной Думы, координатор проекта «Единая страна – Доступная среда» Партии «Единая Россия» Евгений Ковалев, уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Юлия Васильева, председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Юлия Таушанкова.

В своём приветственном слове Евгений Ковалев отметил: «Сегодняшний праздник — это символ поддержки, открытых сердец и единства. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от жизненных обстоятельств, чувствовал себя нужным, защищённым и равноправным. Благодаря таким организациям, как «РАССВЕТ», эти ценности становятся реальностью. Благодарю руководство организации и команду за самоотверженную работу и искреннюю любовь к людям».

Программа праздника включала презентацию деятельности организации, информационную акцию, концерт с участием детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, работу аниматоров, а также церемонию награждения благодарственными письмами и грамотами.

Мероприятие стало ярким примером того, как инициативы неравнодушных людей способны объединять, вдохновлять и менять жизни к лучшему.