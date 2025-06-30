Калинин высказался о подготовке МО к новому отопительному сезону

В Саратовской облдуме состоялось рабочее совещание, посвященное итогам проверок Средне-Поволжского управления Ростехнадзора при получении муниципальными образованиями нашего региона паспортов готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Руководство Средне-Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору отметило, что накануне минувшего отопсезона паспорта готовности получили 33 муниципальных образования из 41. В число не получивших паспорт вошел областной центр, а Ростехнадзором было предоставлено заключение с 301 замечанием.

И.о. начальника Госжилинспекции призвала представителей муниципалитетов активизироваться с предоставлением паспортов готовности многоквартирных домов в ведомство.

Ситуацию прокомментировал депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), зампред комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

«Считаю, что проблема качественного и своевременного начала отопительного сезона для нашего региона является острой, к сожалению, переходящей из года в год. Несмотря на все усилия областных и местных властей, срывы сроков, а также аварийные ситуации происходят с незавидной регулярностью, что не может не вызывать тревогу у наших земляков. Саратовцы должны получать качественные услуги ЖКХ за те немалые деньги, которые они оплачивают исправно каждый месяц», — подчеркнул Калинин.