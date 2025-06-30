Ученые Вавиловского университета создали линейку продуктов для сбалансированного питания населения

В рамках реализации проекта по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» ученые Вавиловского университета разработали уникальную линейку продуктов питания.

Мясосодержащие консервы с добавлением бобовых обеспечивают сбалансированное и полезное питание для населения. Ключевое преимущество новых продуктов – сбалансированный состав белков, витаминов и минералов, что важно для здоровья и полноценного питания населения, но при этом обеспечивается безопасность и легкая транспортировка за счет микробиологической стабильности и возможности длительного хранения.

«Основная проблема современного животноводства – ухудшение качества мяса из-за интенсивных методов выращивания, приводящее к потере вкусовых качеств и массы при готовке, – пояснила заведующая кафедрой «Технологии продуктов питания», кандидат биологических наук, доцент Гульсара Рысмухамбетова,– для решения этой проблемы применяется технология «су-вид», то есть приготовление продуктов в вакуумных пакетах при низкой температуре длительное время. Это обеспечивает сохранение вкуса, структуры, полезных веществ и высокой микробиологической безопасности продуктов».

Продукт помещают в герметичный вакуумный пакет и готовят при контролируемой низкой температуре (обычно от 55 до 85 °C) в течение длительного времени. Преимуществом разработанных консервов является не только высокое содержание в них белков, но и богатый витаминно-минеральный состав за счет добавления муки из семян тыквы, которая является источником витаминов А, В, Е, С и минеральных веществ — Zn, Fe и Mg (цинк, железо, магний).

Данные продукты первоначально изготовлены по запросу военнослужащих в зоне СВО и отличаются повышенной питательной ценностью, восполнением дефицита белка, обеспечением нормальной работы пищеварительной системы. В разработанных консервах используются такие бобовые, как — маш, нут, различные виды чечевицы, а также горох в сочетании с кукурузой. Это обеспечивает оптимальный аминокислотный скор, улучшая пищевую ценность продукта.

Разработка уже получила общественное признание и была отмечена дипломом 1 степени и золотой медалью, на проходившем в городе Волгограде 19-20 июня 2025 года смотре-конкурсе лучших пищевых продуктов, продовольственного сырья и инновационных разработок, в рамках Международной научно-практической конференции «Устойчивое технологическое развитие аграрно-пищевых систем — гарантия продовольственной безопасности». Отправлена заявка на патент.