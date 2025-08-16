Калинин высказался о расселении саратовцев из аварийного жилья

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о продолжающейся в Саратовской области реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Глава региона подчеркнул, что до конца года расселят около 250 аварийных квартир. Он отметил, что переселение из аварийного жилья остается одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед региональной властью.Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин отметил важность реализации данной программы в регионе.

«Проблема переселения из аварийного жилья – одна из острых проблем нашей области. Региональное правительство во главе с губернатором Романом Бусаргиным принимают все необходимые меры, чтобы проводить реализацию программы в установленные сроки, и каждый саратовец получил качественное и комфортное жильё взамен аварийного. Программа переселения собственников из аварийного жилья всегда была и остаётся приоритетной задачей региональных властей», – отметил Вячеслав Калинин.