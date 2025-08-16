Бесплатный Wi-Fi в Саратове: где подключиться при проблемах с мобильным интернетом

Из-за временных сбоев в работе мобильной связи у жителей Саратова могут возникнуть сложности с вызовом такси, оплатой услуг или доступом к важным онлайн-сервисам.

В такой ситуации выручит бесплатный Wi-Fi в общественных местах города.

Где найти бесплатный Wi-Fi в Саратове?

Торговые центры и общественные пространства:

ТРЦ «Happy Mall» (зона фудкорта и центральный холл)

ТРЦ «Победа Плаза» (1 и 2 этажи)

ТЦ «Сити Молл» (рабочие зоны и зоны отдыха)

Набережная Космонавтов (в районе центральной лестницы)

Транспорт и вокзалы:

Железнодорожный вокзал «Саратов-1» (зал ожидания)

Автовокзал (зона регистрации)

Аэропорт «Гагарин» (терминал прилёта и вылета)

Городские кафе и рестораны:

«Starbucks» (ул. Московская, 55)

«Шоколадница» (пр. Кирова, 34)

«Burger King» (ТРЦ «Победа Плаза»)

Библиотеки и учреждения культуры:

Областная универсальная научная библиотека (ул. Горького, 40)

Сад «Липки» (возле летней читальни)

Парки и зоны отдыха:

Городской парк «Лукоморье» (центральная аллея)

Парк Победы (возле главного входа)

Как подключиться?

Выберите сеть «SarFreeWiFi» или «WiFi_Saratov» в настройках телефона.

Откройте браузер — должно появиться окно авторизации.

Примите условия пользования или введите номер телефона для получения кода доступа (если требуется).

Важно: избегайте ввода личных данных на подозрительных страницах и не совершайте платежи через общедоступные сети без VPN.

Если мобильный интернет не работает, воспользуйтесь также картой дополнительных зон открытой сети интернет по ссылке.