Бесплатный Wi-Fi в Саратове: где подключиться при проблемах с мобильным интернетом

Из-за временных сбоев в работе мобильной связи у жителей Саратова могут возникнуть сложности с вызовом такси, оплатой услуг или доступом к важным онлайн-сервисам.
В такой ситуации выручит бесплатный Wi-Fi в общественных местах города.
Где найти бесплатный Wi-Fi в Саратове?
Торговые центры и общественные пространства:
ТРЦ «Happy Mall» (зона фудкорта и центральный холл)
ТРЦ «Победа Плаза» (1 и 2 этажи)
ТЦ «Сити Молл» (рабочие зоны и зоны отдыха)
Набережная Космонавтов (в районе центральной лестницы)
Транспорт и вокзалы:
Железнодорожный вокзал «Саратов-1» (зал ожидания)
Автовокзал (зона регистрации)
Аэропорт «Гагарин» (терминал прилёта и вылета)
Городские кафе и рестораны:
«Starbucks» (ул. Московская, 55)
«Шоколадница» (пр. Кирова, 34)
«Burger King» (ТРЦ «Победа Плаза»)
Библиотеки и учреждения культуры:
Областная универсальная научная библиотека (ул. Горького, 40)
Сад «Липки» (возле летней читальни)
Парки и зоны отдыха:
Городской парк «Лукоморье» (центральная аллея)
Парк Победы (возле главного входа)
Как подключиться?
Выберите сеть «SarFreeWiFi» или «WiFi_Saratov» в настройках телефона.
Откройте браузер — должно появиться окно авторизации.
Примите условия пользования или введите номер телефона для получения кода доступа (если требуется).
Важно: избегайте ввода личных данных на подозрительных страницах и не совершайте платежи через общедоступные сети без VPN.
Если мобильный интернет не работает, воспользуйтесь также картой дополнительных зон открытой сети интернет по ссылке.