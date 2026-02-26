Капремонт: депутат из Саратова призвал ввести новую меру поддержки для молодых семей

Саратовский парламентарий поддержал льготы на капремонт для молодых семей.

Депутат облдумы Вячеслав Калинин одобрил инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о введении льгот на капремонт для родителей младше 35 лет. Законопроект предполагает компенсацию 25% от суммы взносов.

Льготу рассчитают исходя из минимального тарифа и нормативной площади жилья. Калинин назвал предложение своевременным и социально значимым, отметив, что поддержка молодежи поможет сотням семей и станет важным шагом в преодолении демографического кризиса.

Ольга Сергеева