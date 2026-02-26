Саратовские власти намерены добиться очередного запрета на застройку Авиатора фирмой «УМ-24»

Губернатор Роман Бусаргин заявил, что правительство области намерено добиваться запрета на высотное строительство в микрорайоне Авиатор.

Чиновники судятся с компанией «УМ-24» (входит в структуру бизнесмена Ольги Осиповой), которая планирует возводить многоэтажки. Власти настаивают, что на этой территории необходимо строить школы, детсады и поликлиники.

Осенью 2025 года суд уже вводил временный запрет на высотное строительство. Однако сейчас, по словам Бусаргина, обеспечительные меры сняты по одному из исков, что позволяет застройщику продолжать работы. Власти намерены снова добиваться «заморозки» строительства до окончательного решения суда.

«В рамках законодательства будем делать все возможное, чтобы защитить интересы жителей», — подчеркнул губернатор.

Ольга Сергеева