Капремонт в саратовском театре оперетты идет по графику

В Энгельсе продолжается капитальный ремонт театра оперетты.

По данным канала «Пул Z 64», сейчас идёт устройство новой кровли и полов, корректируется планировка помещений; подрядчик сообщает, что работы идут по графику, специалисты постепенно переходят к инженерным системам — вентиляции, электрике и коммуникациям.

Губернатор Роман Бусаргин попросил министра культуры Наталию Щелканову сопровождать артистов и сохранить коллектив в переходный период, подчеркнув, что театр ценен прежде всего людьми.

Труппа продолжает гастроли по региону и другим субъектам, готовит премьеры. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным; общий объём финансирования превышает 620 млн рублей.