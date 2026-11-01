Сразу три человека пострадали в ДТП с «Жигулями» в Саратовской области

В регионе 30 октября произошли три ДТП с участием «классики».

В 13:00 в Саратове в 7-м Прудовом проезде столкнулись ВАЗ-2104 и Mercedes — водителя «четвёрки» госпитализировали. В 20:00 на улице Тульской ВАЗ-2107 под управлением молодого человека 2004 года рождения столкнулся с Kia — травмы получила 37-летняя пассажирка иномарки.

В 13:20 в Балаково на Саратовском шоссе ВАЗ-2107 врезался в грузовой Volvo; по данным районной администрации, водителю легковушки стало плохо, он потерял управление. Водителя «семёрки» госпитализировали.

Обстоятельства дорожных инцидентов выясняют инспекторы.