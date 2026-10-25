Чемпион Карякин сыграл партии с победителями Кубка губернатора по шахматам

Сергей Карякин встретился за доской с саратовским финалистом Кубка губернатора.

25 октября в рамках масштабного визита на финал Кубка губернатора по шахматам сенатор РФ и международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл серию знаковых партий. Знаменитый чемпион лично сразился с победителями соревнований в абсолютном зачёте.

Одним из участников этих интеллектуальных поединков стал саратовский шахматист Никита Константинов — финалист Кубка Карякина, достойно представивший Саратовскую область на престижном турнире.