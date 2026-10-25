На СВО погиб рядовой Юрий Лаврентьев из Саратовской области

Саратовская область простится с тремя участниками СВО: стали известны имена погибших.

Печальную весть подтвердили в местных администрациях: это Сергей Водопьянов из Саратова, Роман Поляничев из города Шиханы и Юрий Лаврентьев из Духовницкого района.

Подробности биографий бойцов чиновники не раскрыли. Известно лишь, что Юрий Лаврентьев служил в зоне СВО в звании рядового.

Прощание с Лаврентьевым и Поляничевым состоится завтра, 26 октября.

Спецоперация ведётся на территории Украины, а также в приграничных российских регионах пятый год.