Кассация оставила в силе приговор виновным в хищении более 1,1 млрд рублей у НВКбанка

Первый кассационный суд общей юрисдикции 12 февраля 2026 года оставил в силе приговор руководству и сотрудникам НВКбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, бывший председатель правления АО «НВКбанк» в Саратове Владимир Кравцев, а также 3 сотрудника кредитной организации и 9 соучастников признаны виновными в хищении средств банка на сумму свыше 1,1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Кравцев приговорен к 6 годам лишения свободы, остальные – на сроки от 2 лет 6 месяцев до 5 лет.

Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 1,1 млрд рублей.

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию в 2020 году в связи с систематическим занижением размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности.

Подготовила Ольга Сергеева