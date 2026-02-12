СФР по Саратовской области проиндексировал выплаты федеральным льготникам в феврале

С 1 февраля Отделение СФР по Саратовской области проиндексировало ежемесячные денежные выплаты на 5,6%.

Повышение коснулось 183 тысяч федеральных льготников: инвалидов, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев России и СССР.

В составе ЕДВ — набор соцуслуг: лекарства, санаторий, проезд к месту лечения и пригородные электрички.

Также на 5,6% выросла выплата для неработающих граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Теперь она составляет 11 563 рубля. Оформить её могут родители и другие лица, осуществляющие уход.

Ольга Сергеева