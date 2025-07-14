Казанские велопутешественники сделали остановку в Саратове по пути в Стамбул

Валерий Сморчков и Александр Локалов за 10 дней преодолели 1000 км по маршруту «Казань — Стамбул», повторив часть Великого шёлкового пути. После посещения Билярска, Болгара, Ульяновска, Тольятти и Самары они прибыли в Саратов.

-Область покорила семейной атмосферой, вкусными дорожными кафе, бескрайними полями и встречей с дикими животными. И, конечно, испепеляющей жарой!— поделился Валерий Сморчков.

После короткого отдыха велосипедисты отправились в путь дальше — до конца августа им предстоит преодолеть ещё 4000 км через Волгоград, Ростов-на-Дону и Крым.