Облдума примет решение о новом детском омбудсмене в Саратовской области

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области депутаты рекомендовали кандидатуру Юлии Васильевой.

Вопрос рассмотрели сегодня, 14 июля, на выездном заседании комитета Саратовской областной Думы по социальной политике.

Зампред регионального парламента Роман Грибов сообщил, что кандидатура Юлии Васильевой соответствует всем требованиям законодательства.

«Юлия Анатольевна соответствует всем необходимым требованиям к кандидату на должность Уполномоченного в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области. Она имеет большой опыт в сфере защиты прав и законных интересов детей на территории Саратовской области. Трудилась в системе образования области, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Энгельсского района, возглавляла комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области. Являясь уполномоченным представителем Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, оказывала консультативную и методическую помощь по развитию деятельности комиссий в новых регионах РФ», – отметил Роман Грибов.

Вопрос о назначении Юлии Васильевой на должность Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области внесен на заседание Саратовской областной Думы. Решение о новом омбудсмене будет приниматься большинством голосов по итогам тайного голосования. Планируется, что до заседания кандидат проведет рабочие встречи с представителями фракций.

В случае утверждения Юлия Васильева сменит Татьяну Загороднюю на посту Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области.