Каждый пятый саратовский пенсионер работает

В Саратовской области из 661,6 тыс. пенсионеров продолжают работать 104,7 тыс. человек.

Это 15,8% от их общего числа. Данные предоставлены региональным отделением Социального фонда России по состоянию на 1 октября 2025 года.

Доля работающих пенсионеров в регионе постепенно снижается: годом ранее она составляла 16,8%, в 2023 году — 16,4%, а в 2020-м — 18,2%. Пик трудовой активности пришелся на 2016 год, когда работал каждый третий пенсионер (32%).

По данным СФР на октябрь 2025 года, в России из 40,6 млн пенсионеров работают 7,35 млн человек — почти каждый пятый.

Ольга Сергеева