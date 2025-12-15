В регионе восстановлено поврежденное бураном электроснабжение

Подача электричества возобновлена в более чем 200 населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Благодаря круглосуточной работе аварийных бригад работы завершены почти на 80%, — отмечается в официальном релизе.

Основные работы на высоковольтных линиях завершены. Ведется постепенное подключение абонентов.

Как объясняют специалисты, по остальным населенным пунктам также работают аварийные бригады. Возобновить подачу ресурса планируется сегодня. На особом контроле ситуации в Ивантеевском и Пугачевском районах.

Наталья Мерайеф