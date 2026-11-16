Каждый третий саратовец надеется на годовую премию

SuperJob выяснил: годовую премию по итогам 2027 года ждут 36% работающих саратовцев.

Ещё 28% отметили, что таких бонусов в их компаниях не бывает, 16% связывают отсутствие выплат с нестабильным финансовым положением работодателя, 6% назвали другую причину.

Распорядиться «тринадцатой» зарплатой планируют так: 17% — отложить на накопления, 16% — закрыть кредиты и долги, 13% — на отпуск и путешествия, 12% — на семью, 9% — на себя, 7% — на подарки, 4% — на образование или ремонт.

Готовы выплатить премии всем сотрудникам 23% работодателей.