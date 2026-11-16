Сколько стоит Новый год в Саратове: Дед Мороз, стол и подарки

До главной ночи года осталось меньше полутора месяцев.

Саратовцы уже бронируют волшебников и составляют списки. Интернет-издание «Новости Саратова» собрало реальные цифры, чтобы праздник не ударил по кошельку неожиданно.

Дед Мороз и Снегурочка: от экспресса до ресторана

На Авито в Саратове пара Дед Мороз и Снегурочка предлагает свои услуги за 3000 рублей — и на 31 декабря ещё есть свободное время. Это, пожалуй, верхняя граница «домашнего» формата: за эти деньги артисты придут к вам с программой и подарят ощущение праздника без толпы.

Если хочется сэкономить, есть варианты скромнее. По данным региональным СМИ, средняя цена вызова Деда Мороза и Снегурочки в Саратове составляет около 1400 рублей — город занимает 11-е место в России по доступности новогодних аниматоров. Правда, стоит учитывать: цифра может быть не самой свежей, и в предпраздничные дни цены традиционно подрастают.

Для тех, кто хочет совместить визит волшебников с застольем, некоторые рестораны предлагают новогоднюю программу 25 и 26 декабря за 5000 рублей с человека. В стоимость входят ведущий, диджей, Дед Мороз и Снегурочка, фотограф, конкурсы и подарки. Дорого, но зато не нужно думать ни о сценарии, ни о том, чем занять гостей.

Итог: минимум — около 1500 ₽ за пару, комфорт — 3000 ₽, «под ключ» в ресторане — от 5000 ₽ с человека.

ИИ

Новогодний стол: саратовский бюджет

Приготовить бюджетно шесть традиционных блюд для семьи из четырёх человек в Саратове в этом году обойдётся примерно в 1796 рублей — такие данные приводит «МК-Саратов» со ссылкой на исследование «Газеты.ru». Речь идёт о базовом наборе: оливье, селёдка под шубой, горячее и пара салатов.

Если добавить деликатесы, хорошее вино и фрукты, сумма вырастет в два-три раза. Но даже с запасом домашний ужин выйдет заметно дешевле похода в ресторан на те же 5000 с человека.

Итог: от 1800 ₽ за базовый набор до 4000–5000 ₽ с напитками и излишествами.

ИИ

Подарки: где проходит граница разумного

Здесь всё зависит от длины списка. Известный российский экономист Пётр Щербаченко подсчитал: если поздравлять 14 человек (коллеги, супруг, родители, друзья, бабушка с дедушкой), бюджет составит от 27 до 59,5 тысячи рублей. Логика такая: коллегам — по 750–1500 ₽, супругу — 5–15 тысяч, родителям — 6–10 тысяч на двоих, друзьям — по 1–3 тысячи.

Если отталкиваться от саратовских реалий и не следовать строгой формуле: символические подарки коллегам и дальним родственникам можно собрать за 5000–7000 рублей, а на самое близкое окружение заложить ещё 10–15 тысяч. Итого скромный, но достойный набор — около 15–20 тысяч рублей.

Итог: от 15 000 ₽ на 5–7 близких до 27 000+ ₽ по «индексу подарков» для 14 человек.

Главный вывод простой: в Саратове Новый год можно организовать без кредита и без ощущения, что вы «отдали всё». Но есть нюанс — бронировать волшебников лучше уже сейчас.

В двадцатых числах декабря свободных слотов у Дедов Морозов почти не остаётся, а цены на аниматоров традиционно подскакивают. Так что если хотите и праздник, и стол, и подарки — начинайте с первого пункта уже на этой неделе ноября!

Ольга Сергеева