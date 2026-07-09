Каждый второй саратовский выпускник школы показал высокий результат ЕГЭ

В Саратовской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена 2026 года.

В этом году испытания проходили 9 514 одиннадцатиклассников, и почти каждый второй — а именно 4 830 выпускников — сумел преодолеть планку в 70 баллов и выше.

Отмечается, что растёт интерес школьников к естественно-научным дисциплинам. Число высокобалльных результатов по этим предметам заметно увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Министр образования региона Александр Блатман связал это с возросшей осознанностью выпускников при выборе экзаменов и более серьёзным подходом к подготовке.

Гордостью региона стали четверо школьников, получивших по 100 баллов сразу по двум предметам. Всего в области зафиксировано 88 стобалльных результатов (92 максимальных балла на всех).

Впереди — апелляции и утверждение официальных итогов, но уже сейчас ясно: саратовские выпускники показали достойный уровень знаний.

Ольга Сергеева