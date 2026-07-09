При атаке БПЛА на Саратов в домах мирных жителей повыбивало стекла в окнах

Следственный комитет РФ начал проверку и заявил о намерении дать правовую оценку действиям ВСУ.

Ночью 8 июля Саратовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин сообщил об угрозе около 3:00 по местному времени. Жители слышали громкие хлопки и видели чёрный дым, в городе выли сирены.

По данным Минобороны, в период с 7 по 8 июля уничтожено 415 БПЛА, Саратовская область значилась в списке целей. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в домах выбиты окна. Один человек погиб, есть раненые, один из которых находится в тяжелом состоянии. Власти пообещали поддержку семьям и компенсацию ущерба. В городе работает горячая линия 96-07-70, принимаются заявления на матпомощь.

Аэропорт «Гагарин» не принимал и не выпускал рейсы около шести часов — с 2:19 до 8:16. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. При нарушениях предлагают звонить дежурному прокурору 8-922-120-60-50.

Ольга Сергеева