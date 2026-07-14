Кинотеатр «Победа» дождался финальной реставрации

В Саратове готовятся завершить реставрацию кинотеатра «Победа» — объекта культурного наследия. Ранее фасады уже приводили в порядок, но южная часть пока закрыта профлистом.

Теперь проектом предусмотрено укрепить бутовую кладку фундамента в подвале, отреставрировать декоративные элементы и заменить часть окон, дверей и козырьков. Полностью обновят водосточную систему, а для ремонта крыши краном демонтируют светящуюся вывеску с названием.

После завершения работ её вернут на прежнее место. Сейчас кинотеатр, возвращённый в госсобственность, живёт — там проходят бесплатные показы и мероприятия.

Ольга Андреева