Саратовцы выявили недочеты подрядчика в сквере на Прессовой

Жители Заводского района нашли дефекты в работе подрядчика.

В чате микрорайона Пролетарский появилось фото небрежно замазанных швов на прогулочной дорожке сквера на Прессовой. Местные жители и раньше жаловались на качество ООО «Престиж», которое в 2024 году выполнило первый этап работ за 26 миллионов рублей.

Сейчас сквер должен пережить третий этап благоустройства. Жители опасаются, что недобросовестный исполнитель выполнит эту задачу некачественно.

Напомним, ранее жители Хвалынского и Вольского районов жаловались на качество благоустройство соцобъектов. В итоге за это были наказаны главы местных администраций.

Ольга Андреева