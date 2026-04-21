Кинотеатр «Саратов» перейдет по решению суда из частной собственности в государственную

Культовое здание кинотеатра «Саратов» в Ленинском районе по решению суда передадут государственному ведомству.
Соответствующее постановление вынес 12-й Арбитражный апелляционный суд Поволжья.
Объект недвижимости переходит в оперативное управление местного отделения Росимущества. Речь идёт о полной передаче прав на здание государственной структуре.
Судебная инстанция удовлетворила исковые требования, в результате чего киноконцертный комплекс сменит собственника. Новым балансодержателем имущества выступит территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Саратовской области.
О дальнейших планах использования помещений бывшего кинотеатра пока официально не сообщается.
Ольга Сергеева