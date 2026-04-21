Новый этап: более двух тысяч саратовцев из аварийного и ветхого жилья получат новое жилье

Более двух тысяч жителей области переедут из аварийного жилья: губернатор утвердил список территорий.

Глава региона Роман Бусаргин официально представил перечень муниципальных образований, которые вошли в обновлённую региональную программу ликвидации непригодного для проживания жилфонда. Соответствующее заявление прозвучало сегодня, 21 апреля.

Согласно опубликованным данным, в число участников новой волны переселения попали крупнейшие города области — Балаково, Балашов, Вольск, областной центр и Энгельс (вместе с Энгельсским районом). Кроме того, в списке значатся Красный Кут, Маркс, Петровск, Пугачёв, Балтайский район и посёлок Алексеевка Хвалынского района.

Общий объём аварийного фонда, подлежащего расселению на этом этапе, превышает 32 тысячи квадратных метров. В результате улучшить жилищные условия смогут порядка двух тысяч граждан.

Финансирование программы осуществляется при софинансировании из федеральной казны. Доля областного бюджета составит 1 миллиард рублей. В региональном правительстве подчеркнули, что работа ведётся в рамках системной поддержки со стороны центра.

Ольга Сергеева