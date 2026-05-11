Кишечная инфекция и гепатит А угрожают жителям Энгельса из-за аварии на коллекторе

Роспотребнадзор: вода в Энгельсе соответствует нормативам, но риски инфекций сохраняются.

Специалисты ежедневно проверяют питьевую воду в Энгельсе после аварии на коллекторе. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам, однако в ведомстве предупреждают о рисках заражения кишечными инфекциями и гепатитом А.

Жителей призывают кипятить воду не менее трёх минут или перейти на бутилированную. Особое внимание — гигиене детей.

Мониторинг качества воды продолжат до устранения последствий ЧС. Напомним, коллектор на Менделеева обрушился 30 апреля, без воды остались свыше 15 тысяч человек. В городе введён режим ЧС, организован подвоз воды и работают бригады из соседних районов. Губернатор пообещал вернуть воду после монтажа резервных коммуникаций.

Ольга Сергеева